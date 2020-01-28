28 Ocak 2020 Salı 21:59:24 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 22:02:21
Hamas'dan sözde barış planına tepki
Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı
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- Hamas'dan sözde barış planına tepki
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