Hamas lideri Heniyye, Süleymani için Zarif'i arayarak başsağlığı diledi
Hamas'tan gelen bilgiye göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i arayıp, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için başsağlığı diledi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Zarif'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede başsağlığı dileklerini ileten Heniyye'nin, "Süleymani'nin Filistin direnişine verdiği destek ve çeşitli platformlarda Filistin halkının haklarından yana tavır almasından övgüyle söz ettiği" aktarıldı.
Zarif'in de "İran'ın Filistin direnişine destek vermeye devam edeceğini" söylediği ifade edildi.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
AA
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