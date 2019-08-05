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05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18:11 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:19:00

Hamas, İsrail'in "utanç listesine" alınmamasını kınadı

Hamas, Birleşmiş Milletlerin (BM), geçen yıl çocuk haklarını ihlal edenlerin yer aldığı 'utanç listesine' İsrail'in dahil edilmemesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "BM'nin, Filistinli çocukların haklarına yönelik ihlallerine rağmen İsrail'i 2018 yılına ait utanç listesine koymamasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Filistinli çocuklara karşı en fazla ihlalde bulunduğu yılın 2018 olduğu yönünde BM kurumlarının raporları bulunduğu aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşun, İsrail ve ABD'nin baskılarına boyun eğmesinin, "İsrail'e çocuklara ve tüm Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemesi için yeşil ışık yakma" anlamı taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, BM'den İsrail'in ihlallerini belgelediği rapor ve kararlarını uluslararası mahkemeler yoluyla somut adımlara dönüştürmesi talep edildi.

BM Genel Sekreteri António Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 2018 yılına ait listede İsrail'in isminin yer almamasının tepki çekmesi üzerine 30 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in isminin bu yıl sonunda listeye eklenebileceğini söylemişti. Guterres'in 2018 yılına dair hazırladığı raporda, İsrail ordusunun 2018'de öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının 59'a yükseldiği bilgisi yer almıştı.

(AA)

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