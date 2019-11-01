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01 Kasım 2019 Cuma 17:48:21 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 17:49:18

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Yüzyılın Anlaşması planını bozmak hepimiz için farz

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Yüzyılın Anlaşması planını bozmak hepimiz için farz." dedi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Yüzyılın Anlaşması planını bozmanın her Müslüman'a farz olduğunu söyledi.

Kudüs ve Filistin İçin Küresel Koalisyon tarafından, "Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'le Normalleşmeye Karşı Hep Beraber" başlığı altında düzenlenen 11'inci Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu, İstanbul'da başladı.

Koalisyon Başkanı Hemmam Said programın açılış konuşmasında, Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, İsrail'le normalleşme karşıtı söz konusu foruma ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de foruma video konferans aracılığıyla katıldı.

Heniyye, Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'le normalleşmeye karşı bir vizyon geliştirilmesi çağrısında bulunarak, "Yüzyılın Anlaşması planını bitirmek için adım atmak hepimizin üzerine farz olmuştur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının yalnızca Filistin değil tüm bölge için tehlike arz ettiğini vurgulayan Heniyye, anlaşmayla mücadele etmenin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Son dönemde Kudüs davası ve kutsallarla ilgili tehlikeli olaylara şahit olduklarını kaydeden Hamas lideri, Kudüs'ün peygamber mirası olduğunu ve Filistin halkının Kudüs davasından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Heniyye ayrıca, forum kapsamında Kudüs halkını desteklemek için bir fon kurulması çağrısı yaptı.

"İsrail'le normalleşme, Yüzyılın Anlaşması, Kudüs ve Mescid-i Aksa gibi konuların görüşüldüğü, 50 ülkeden 700'ün üzerinde katılımcının yer aldığı program, yarın sona erecek.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

(AA)

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