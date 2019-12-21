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21 Aralık 2019 Cumartesi 22:57:25 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 22:58:27

Hamas: ABD, İsrail'i işlediği suçlar konusunda cesaretlendiriyor

Hamas, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine karşı çıkmasının, İsrail'i cesaretlendirdiğini belirtti.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, UCM'nin söz konusu kararına sert tepki göstermesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kasım açıklamada, "Washington yönetiminin tavrı, halkımıza yönelik suçlar işleme konusunda İsrail'i cesaretlendiriyor. Bu tavır, ABD'yi, halkımıza yönelik bu saldırıların ortağı yapıyor." ifadesini kullandı.

UCM, 16 Ocak 2015’te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM’ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık'ta 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda'nın, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atmanın zamanının geldiğine inandığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün, "Başsavcı, bu eylemi gerçekleştirerek, mahkemenin soruşturmaya devam etme yetkisi hakkında ciddi yasal soruların bulunduğunu açıkça kabul etmiştir. Buna ve İsrail'i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız." açıklamasında bulunmuştu.

AA

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