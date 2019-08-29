Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı

  • Bist 100
    96996.7
  • Dolar
    5,8383
  • Euro
    6,4585
  • Altın
    287,8770
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor! ABD Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor!
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı
Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı
Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı?
80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu 80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu
Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı
FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı
Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız
Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber! Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber!
Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor
Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler
'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası 'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası
Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor
Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı
BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama
Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:47:24 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:48:11

Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı

İran lideri Hamaney'in ofisi tarafından yayımlanan Hattı Hizbullah dergisi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ABD yönetimiyle müzakereye hazır olduğuna ilişkin açıklamasına, Hamaney'in, "ABD ile müzakereler kesinlikle yasaklanmıştır" sözleriyle yanıt verildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi, ABD yönetimiyle müzakereye hazır olduğuna ilişkin açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi dolaylı olarak uyardı.

Hamaney'in ofisi tarafından yayımlanan haftalık "Hattı Hizbullah" dergisi, yeni sayısında Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yaptırımların kaldırılması halinde ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

Derginin kapağında, İran lideri Hamaney'in geçen yıl 29 Ağustos'ta kabine üyelerini kabulü sırasındaki konuşmasından, "ABD ile müzakereler kesinlikle yasaklanmıştır. Sadece Cumhurbaşkanı değil Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı unsurları için de aynı şekilde." sözleri yer aldı.

Derginin iç sayfalarında da Hamaney'in ABD ile müzakereler hakkında hükümete uyarıları hatırlatıldı.

Ruhani'den Trump'la görüşme sinyali

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise hafta başında yaptığı bir konuşmada Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ