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01 Ocak 2020 Çarşamba 15:59:57 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 17:29:21

Hamaney'den Trump'ın tehdidine cevap: Eğer mantıklı olsaydınız, ki değilsiniz...

Trump'ın ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırılara karşı tehdit etmesinden sonra İran dini lideri Hamaney, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." yanıtını verdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." cevabını verdi.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, Hazreti Zeyneb'in doğum yıl dönümü vesilesiyle başkent Tahran'daki ikametgahında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne düzenlediği saldırıya değindi.

Hamaney, "Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye'de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen DEAŞ'ı ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta." değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRIYI KINADI

Hamaney, "Ben, İran halkı ve hükümeti, ABD'nin bu kötülüğünü şiddetle kınıyoruz." dedi. 

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine saldırının ardından İran'ı açıkça tehdit eden Trump'a yanıt veren Hamaney, "Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu mesele İran'la ilgili değil. İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız." ifadelerini kullandı.

Hamaney, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." diye konuştu. 

ABD'NİN HİZBULLAH TUGAYLARINA YÖNELİK SALDIRISI

İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine saldırı düzenlemiş, saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı da örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, içeri girmiş ve binaya zarar vermişti.

Olayların ardından Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Irak'taki tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullanmıştı. 

AA

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