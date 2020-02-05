Hamaney: Amerikanın 'Yüzyıl Anlaşması' komplosu Trump ölmeden önce ölecek

ABD Başkanı DonaldTrump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Bu açıklanan tek taraflı planın yankıları ise sürüyor.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı son dakika mesajında, "Amerikanın 'Yüzyıl Anlaşması' komplosu Trump ölmeden önce ölecek" ifadelerini kullandı.

(HABER7)