03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 01:35:47
Hakaretleri kriz çıkardı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgar ve Ukraynalı çeteler ve yasadışı suç akımı karşısında Gine ve Fildişi Sahili'nden yasal mültecileri tercih ederim açıklamasında bulundu.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Paris Büyükelçisi Elçisi Angel Çolakov aracılığıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın da Fransa Büyükelçisi'ni çağırıp nota verdiği belirtildi.
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