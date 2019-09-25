25 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 21:00:32
Haitili vekil çıldırdı!
Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizle boğuşan Haiti'de senato, başbakanı belirlemek için toplandığı sırada, milletvekillerinden Ralph Fethiere, meclis binası önünde kendisini protesto eden vatandaşlara silah çekti.
Tabancasıyla etrafa ateş açan Fethiere biri gazeteci olmak üzere toplam 2 kişiyi vurdu. Yaşananların ardından aracına binerek uzaklaşan Fethiere, birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, “Militanların saldırısına uğradım. Silahlı insanlar beni tehdit etti ben de aynı şekilde karşılık verdim” diye konuştu. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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