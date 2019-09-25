Haitili vekil çıldırdı!

Tabancasıyla etrafa ateş açan Fethiere biri gazeteci olmak üzere toplam 2 kişiyi vurdu. Yaşananların ardından aracına binerek uzaklaşan Fethiere, birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, “Militanların saldırısına uğradım. Silahlı insanlar beni tehdit etti ben de aynı şekilde karşılık verdim” diye konuştu. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.