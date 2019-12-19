Haiti'deki BM barış gücü misyonu personelinin tecavüzü sonucu 265 çocuk doğduğu iddia edildi

Akademik çalışmalara yer veren The Conversation sitesi, MINUSTAH kapsamında Haiti'de görev yapan personelin karıştığı iddia edilen tecavüzlerle ilgili yürüttüğü araştırmada, ülkede 2 bin 500 kişiyle görüştü.

11 YAŞINA KADAR İNDİ!

Araştırmada, Haiti'nin MINUSTAH operasyonları yapılan bölgelerinde tecavüz ve cinsel istismar mağdurlarının yaşlarının 11'e kadar indiği görüldü.

Conversation'ın araştırmasında Associated Press başta olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu tarafından MINUSTAH kapsamında görev yapan barış gücü personelinin karıştığı tecavüz iddialarına da yer verildi.

Bu medya kuruluşları, Haiti'de 134 Sri Lankalı barış gücü personelinin 9 çocuğa tecavüz ettiğini ileri sürerken, BM 114 Sri Lankalı barış gücü personelini ülkesine geri göndermişti.

Araştırmada, Haiti'de tecavüz sonucu dünyaya geldiği ifade edilen 265 çocuğun annelerinin, babaların çoğunlukla Uruguay ve Brezilya asıllı BM barış gücü personeli olduğunu belirttiği kaydedildi.

ERKEKLERE DE TECAVÜZ EDİLİYOR!

Haiti'de BM barış gücü personeli tarafından sadece kadınlar ve kızların değil aynı zamanda erkekler ve çocukların da tecavüze uğradığı iddiaları da bulunuyor.

Bölge halkıyla yapılan görüşmelerde, BM barış gücü personelinin kadın, genç kız ve çocukları hem para hem de sadece bir öğün yemek vaadiyle tecavüz ettiği ileri sürüldü.

ÇOCUKLAR SAHİPSİZ, ANNLER FUHUŞA SÜRÜKLENİYOR!

Araştırmada, barış gücü askerleri ve görevlilerinin bölgeden ayrılmalarının ardından bu kişilerden dünyaya gelen çocukların sahipsiz kaldığı ve annelerin yaşamlarını sürdürmek için fuhuşa sürüklendiği iddia edildi. Yoksulluğun cinsel istismarı tetiklediği vurgulandı, Haiti halkı, Haiti devleti ve BM'ye bu çocuklara destek olmaları çağrısı yapıldı.

Merkezi Haiti'de bulunan Uluslararası Avukatlar Bürosu (BAI) da Ocak 2018'de ülkedeki bir mahkemede BM barış gücü askerlerine karşı "Babalık Davası" açtı.

BM CİNSEL İLİŞKİYİ YASAKLAMIŞTI

BM'nin "sıfır tolerans" politikası çerçevesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde görevlendirilen barış gücü personelinin yöre halkıyla cinsel ilişkiye girmesi yasak.

Haiti'de organize suçlarla mücadele etmek ve siyasi istikrarı sağlamak üzere oluşturulan MINUSTAH'ın görev süresi, 2010 yılındaki deprem ve 2016'daki Matthew Kasırgası sebebiyle uzatılmıştı. 13 yılın sonunda MINUSTAH, BM Haiti'de Adaleti Destekleme Misyonu'na (MINUJUSTH) dönüştürüldü.

MINUJUSTH'ın da en tartışmalı BM misyonlarından biri olduğu ve MINUSTAH gibi adının tecavüz, cinsel taciz ve insan hakları ihlallerine karıştığı ifade ediliyor.

Haiti'ye gönderilen BM barış gücü personelinin ayrıca ülkeye kolera hastalığını taşıdığı, hastalığın bulaştığı yaklaşık 800 bin Haitilinin kolera tedavisi için sağlık kuruluşlarına başvurduğu, en az 10 bin kişinin koleradan yaşamını yitirdiğine dikkat çekiliyor.

AA