Hagibis kabusu

RİSKLİ BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ

Başkent Tokyo ve çevresinde 2 gündür etkili olan Hagibis Tayfunu, yıktı geçti. Saatteki hızı 200 kilometreye kadar ulaşan fırtına, şiddetli yağışları da beraberinde getirdi. Deniz ve nehir seviyesinin altında kalan birçok bölgede, su baskınları ve heyelanlar yaşandı. Ölü sayısı 26’ya yükselirken, 200’den fazla kişi yaralandı, onlarca kişiden hala haber alınamıyor. Riskli bölgelerde yaşayan binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

500 BİN EV KARANLIKTA

Tayfunun ardından çok sayıda şehirde sel meydana geldi. Elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 500 bin ev karanlığa gömüldü. Üç milyondan fazla kişiyi etkileyen tayfunda, felaketzedelerin kurtarılması için ekiplerin yanı sıra 27 bin asker görevlendirildi. Helikopter ve botlarla desteklenen çalışmalara gönüllüler de destek verdi. Uzmanlar, tayfunun bugünden itibaren etkisini azaltmaya başlayacağını duyurdu.