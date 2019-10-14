Hagibis kabusu
Japonya, son 60 yılın en büyük afetlerinden biri olan Hagibis Tayfunu’nun pençesinde. 26 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı, onlarca kişiden haber alınamıyor. Üç milyon kişinin etkilendiği afet için ordu seferber edildi.
RİSKLİ BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ
Başkent Tokyo ve çevresinde 2 gündür etkili olan Hagibis Tayfunu, yıktı geçti. Saatteki hızı 200 kilometreye kadar ulaşan fırtına, şiddetli yağışları da beraberinde getirdi. Deniz ve nehir seviyesinin altında kalan birçok bölgede, su baskınları ve heyelanlar yaşandı. Ölü sayısı 26’ya yükselirken, 200’den fazla kişi yaralandı, onlarca kişiden hala haber alınamıyor. Riskli bölgelerde yaşayan binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
500 BİN EV KARANLIKTA
Tayfunun ardından çok sayıda şehirde sel meydana geldi. Elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 500 bin ev karanlığa gömüldü. Üç milyondan fazla kişiyi etkileyen tayfunda, felaketzedelerin kurtarılması için ekiplerin yanı sıra 27 bin asker görevlendirildi. Helikopter ve botlarla desteklenen çalışmalara gönüllüler de destek verdi. Uzmanlar, tayfunun bugünden itibaren etkisini azaltmaya başlayacağını duyurdu.
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