Hafter'in ülkede ateşkesi bozma girişimleri AB'de yeni bir göç dalgası paniğine yol açtı
Darbeci Hafter'in bölgede ateşkesi bozma girişimleri Avrupa'da yeni bir göç dalgası endişesine yol açtı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Brüksel için göç konusunda bir olay baş gösterdikten sonra tepki vermektense, olası sonuçlara hazırlıklı olmanın öncelikli olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Libya'dan Avrupa'ya olası göç dalgasına ilişkin, AA muhabirinin, "Hafter Moskova'dan ateşkes anlaşması imzalamadan ayrıldı ve Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Libya'da saldırılarını sürdüreceğini açıkladı. Çatışmalar, her geçen gün daha çok sivilin yaşamını tehlikeye atıyor ve Avrupa'ya göç riskini artırıyor. AB, Libya'dan olası yeni göç dalgasına yeni önlemler alacak mı?" sorusunu yanıtladı.
Spinant, Brüksel için göç konusunda bir olay baş gösterdikten sonra tepki vermektense, olası sonuçlara hazırlıklı olmanın öncelikli olduğunu belirtti.
Bu düşüncenin AB'nin şu an üzerinde çalıştığı ve yakında masaya koymayı planladığı "yeni göç anlaşmasının" da temelini oluşturduğuna işaret eden Spinant, "Hedefimiz göç konusunda tüm sorunları çözen daha kapsayıcı bir perspektif ortaya koymak." dedi.
- Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'a saldırı başlattıklarını duyurmuştu
Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
Daha önce 4 Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri veren Hafter, 48 saatte başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine de UMH birlikleri, Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.
(AA)
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