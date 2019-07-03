Hafter güçleri, göçmen merkezine saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklar başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine saldırıda bulundu. Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis,yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların, Tacura bölgesinde bulunan, düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 30'u geçtiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR



Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını belirten Uneyyis, sayının artabileceğini belirtti. Uneyyis, merkezde Afrika, Mısır ve Güney Asya'daki Bengal bölgesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğunu kaydetti.

YAKLAŞIK 120 GÖÇMEN BARINIYORDU



Düzensiz Göçle Mücadele Teşkilatı Başkanı El-Mebruk Abdulhafiz ise Libya El-Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, hava saldırısına uğrayan merkezde yaklaşık 120 düzensiz göçmenin barındığını ifade etti.

Söz konusu merkezin UMH'ye bağlı Ed-Daman Taburu'na ait olduğu belirtildi.

LİBYA'DA HAFTER'E BAĞLI GÜÇLER, 6 TÜRK VATANDAŞINI ALIKOYMUŞTU



General Hafter, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını" ve komuta ettiği birliklerine "bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdiğini" belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Libya'nın içişlerine karışmakla suçlayan açıklamada, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği, Libya'daki Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade edilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter Güçleri'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine yanıt vererek, "Hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak. Düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldık" demişti.

6 Türk vatandaşı, Hafter güçleri tarafından rehin alındı.

Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulduğunu sağlık durumlarının iyi olduğunun teyit edildiğini belirterek, "Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye'ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir" demişti.

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarıldı. 6 Türk gemici, geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak tekrar gemiye götürüldüler.

(AA)