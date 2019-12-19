Hafter sözcüsü el-Mismari böyle rezil oldu: Türk subayların kullandığı bir top Trablus'a girmemizi engelliyor

Hafter sözcüsü el-Mismari'nin rezil olduğu anlar​: Türk subayların kullandığı bir top var, o girmemizi engelliyor

Canlı yayında spikerin, 'Trablus'a neden giremiyorsunuz? Savaş neden uzadı?' sorusuna Hafter sözcüsü el-Mismari, 'Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor' yanıtını verdi.Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportaj alay konusu oldu.

Sunucu: Trablus’a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?

Mismari: Türk subayların da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor.

Sunucu: Yani tek bir top mu sizi durduruyor?

Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportaj alay konusu oldu.

Sunucu: Trablus’a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?

Mismari: Türk subayların da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor.

Sunucu: Yani tek bir top mu sizi durduruyor?