Hafter sözcüsü el-Mismari böyle rezil oldu: Türk subayların kullandığı bir top Trablus'a girmemizi engelliyor
Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, canlı yayında, 'Trablus'a neden giremiyorsunuz? Savaş neden uzadı?' sorusuna 'Türk subayların kullandığı bir top bölgeye girmemizi engelliyor' yanıtını verdi. Bunu üzerine spikerin canlı yayında, 'Ne yani tek bir top mu sizi engelliyor?' sorusunu sorması darbeci ismin dünyaya rezil olmasına neden oldu
Hafter sözcüsü el-Mismari'nin rezil olduğu anlar: Türk subayların kullandığı bir top var, o girmemizi engelliyor
Canlı yayında spikerin, 'Trablus'a neden giremiyorsunuz? Savaş neden uzadı?' sorusuna Hafter sözcüsü el-Mismari, 'Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor' yanıtını verdi.Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportaj alay konusu oldu.
Sunucu: Trablus’a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?
Mismari: Türk subayların da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor.
Sunucu: Yani tek bir top mu sizi durduruyor?
Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportaj alay konusu oldu.
Sunucu: Trablus’a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?
Mismari: Türk subayların da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor.
Sunucu: Yani tek bir top mu sizi durduruyor?
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