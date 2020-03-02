Hafter sivilleri hedef aldı, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine yapılan roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Libya'da darbeci Halife Hafter başkentte sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Özellikle son günlerde Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havaalanı Hafter milislerinin hedefinde.

Arka arkaya yapılan saldırılarda bir günde havaalanı ve çevresine 60'ın üzerinde füze isabet etti.

Trablus'un güneyine yapılan roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

HAFTER MİLİSLERİNE AİT MEVZİLER ATEŞ ALTINDA

Meşru hükümete bağlı güçler hem havaalanı hem de sivil yerleşim alanlarına saldırı yapılan Hafter milislerine bağlı mevzileri de ateş altına aldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinde gerçekleştirdiği saldırıları püskürttü. 23 hafter milisi etkisiz hale getirildi, 4'ü ise sağ yakalandı.

AA