Hafter milislerinin havalimanına attığı roketler 2 boş yolcu uçağına isabet etti

Trablus merkezli Ahrar TV’nin haberine göre, Libya hava yolu şirketi Burak Air'e ait yolcu uçağı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havalimanı'na dün gece düzenlediği saldırıda isabet alarak kullanılmaz hale geldi.

Haberde saldırı anında uçağın park halinde ve boş olduğu bildirildi.

AFRİQİYAH AİRWAYS UÇAĞI DA ZARAR GÖRDÜ



Libya'nın diğer hava yolu şirketi Afriqiyah Airways şirketine ait diğer bir uçağın da saldırıda zarar gördüğü ifade edildi.

Şirket sözcüsü İmran Zeyyadi, yaptığı yazılı açıklamada, dün geceki roket saldırısında uçaklarından birine şarapnel parçalarının isabet ettiğini ve uçağın kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

Afriqiyah Airways şirketi isabet alan uçağın fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı.

Hafter milisleri dün gece Mitiga Havalimanı'na 9 Grad roketi atmış, alandaki uçuşlar bu nedenle geçici olarak durdurulmuştu. Görgü tanıkları bir uçağın isabet aldığını ve uçakta zarar oluştuğunu söylemiş, Libyalı yetkililer ise açıklama yapmamıştı.

AA