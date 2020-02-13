Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi, Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
Basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri tarafından başkent Trablus’un güney batısındaki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirilen roketli saldırıda bir kahvehane isabet aldı.
Trablus'un Salahaddin bölgesi Eş-Şuk yolundaki kahvehaneye düşen roket nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Dün öğleden sonra Trablus Üniversitesinin hemen güneyindeki yerleşim yerine düzenledikleri saldırıda 5 sivilin yaralanmasına neden olan Hafter milisleri, önceki gün de Trablus'un Sevani ve Bab et-Tacura bölgelerine roket saldırısı düzenlemişti.
Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak’ta kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
AA
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