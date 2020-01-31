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31 Ocak 2020 Cuma 20:45:17 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 20:46:52

Hafter güçlerinin petrol limanlarını kapatmasının maliyeti 622 milyon dolar

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların engellemeleri nedeniyle petrol ihracat limanlarının kapatılmasının 14 günde 622 milyon 80 bin dolar zarara yol açtığını açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun Facebook sayfasında yer alan açıklamada, petrol limanlarının kapatılmasıyla 14 günde 622 milyon 80 bin dolar zararın ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, petrol limanlarının kapalı kalmaya devam etmesi durumunda zararın daha da artacağı belirtilerek, bir an önce limanların açılması çağrısı yapıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin merkez ve doğu bölgelerindeki mevcut akaryakıt miktarının yeterli olduğunu, ancak güney ve batı bölgelerinde çatışmalar nedeniyle arz sıkıntısı yaşanabildiğini kaydetti.

Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

AA

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