Berlin'den konferansında dikkat çeken detay: Hafter’e 'mareşal' demişler!

Pirinççi şunları söyledi: Libya sorununu görüşmek üzere Berlin’de yapılan konferans, yedi başlıkta 55 maddelik bir sonuç bildirisinin açıklanmasıyla sona erdi. İzleme mekanizmasının bir ihlal tespit etmesi durumunda nasıl bir prosedür izleneceği ve ihlal sonucunda yaptırımın nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.

Sonuç bildirisinde Fayiz es-Serrac “Başbakan” olarak anılırken Hafter’in “mareşal” unvanıyla anılması, tarafların meşruiyet anlamında eşit olmadığını da teyit etmiş bulunuyor.

Genel olarak Libya sorununun, özelde ise Berlin Konferansı’nın geleceğinin önündeki en büyük engel, Hafter’in ve daha da önemlisi BAE ile Mısır’ın sürece sıfır toplamlı oyun mantığıyla yaklaşıyor olması... Ateşkesin bozulması hâlinde sahadaki dengelerin son geçici ateşkesten farklı olacağı söylenebilir. Zira Türkiye’nin (ve kısmen de Rusya’nın) sahadaki ağırlığı ve gelişmelerdeki belirleyiciliği giderek artmaktadır.

(Yenişafak)