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09 Ocak 2020 Perşembe 08:40:22 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 08:45:22

Hafter başkentin tek sivil havalimanının yakınına saldırı düzenledi

Libya’nın doğusundaki terör örgütü Hafter’e bağlı güçler, başkentin tek sivil havalimanı olan Mitiga Havalimanı'nın yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'ne top ve füzelerle saldırdı. Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu Mitiga Havalimanı ve hava üssünü uçuşa yasak bölge ilan etti ve hava yolu şirketlerini risk almamaları konusunda uyardı. Saldırının Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekerken, Libya hükümeti çağrıya olumlu yanıt vermişti.

Libya'nın doğusundaki darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler başkentin tek sivil havalimanı Mitiga yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'ne top atışı ve füze saldırısı düzenledi.

Akşam saatlerinden itibaren kentte çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu. Görgü tanıkları, Mitiga Havalimanı yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'nin çok sayıda füze ve top atışıyla vurulduğunu paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdiği görüşmede yaptıkları ateşkes çağrısının ardından gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin bağlı olduğu darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

HAFTER UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN ETTİ

Darbeci General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan ve 218 TV'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü kapsayacak şekilde dün saat 17.00'den itibaren genişletildiği belirtildi.

Mismari, hava yolu şirketlerine söz konusu karara uyma ve uçaklarını riske atmama çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Ordusu 23 Kasım'da Trablus'un batısındaki El-Maya bölgesinden başlayıp Harp Okulu, doğuda Tacura, Karapoli ve Er-Rabıta yoluna kadar olan alanı uçuşa yasak bölge ilan etmiş ancak Mitiga Havalimanı'nı bu kapsamın dışında tutmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin bağlı olduğu darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı

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