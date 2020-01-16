Hafter ateşkesi sürdürmeye hazır
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter ateşkesi sürdürmeye hazır" dedi
Konferansa ev sahipliği yapacak Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, bugün Libya'daydı. Maas, isyancı güçlerin lideri Halife Hafter'le Bingazi'de bir araya geldi.
Almanya Dışişleri Bakanı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Hafter'in mevcut ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söyledi.
Maas, Libya'ya gitmeden önce "AB dışişleri bakanları adına, General Hafter ile görüşeceğim. Mesajımız açık, bu çatışma kimse tarafından askeri olarak kazanılmaz. Tam aksine, savaş sonrası düzen için müzakerelerin yolunu açacak bir pencere aralıyoruz. Tarafların Libya'nın geleceğini Libyalıların eline almak için bu fırsatı değerlendireceklerini ümit ediyorum" demişti.
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