  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6844
  • Euro
    6,2232
  • Altın
    279,2640
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir
New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı
Bakan Murat Kurum: Paris Anlaşması'na imza atmış birçok ülkeden fazla yatırım yapıyoruz Bakan Murat Kurum: Paris Anlaşması'na imza atmış birçok ülkeden fazla yatırım yapıyoruz
IMF'nin yeni başkanı belirlendi IMF'nin yeni başkanı belirlendi
Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası
Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü
Minik prensten ilk poz Minik prensten ilk poz
Fernandao: Bebeğimizi kaybedince depresyona girdim Fernandao: Bebeğimizi kaybedince depresyona girdim
Korku filmi gibi olay Korku filmi gibi olay
Mesut'a saldıranlar hakim karşısında Mesut'a saldıranlar hakim karşısında
Larissa’dan Will Smith’e çeyrek Larissa’dan Will Smith’e çeyrek
Ürküten gelişme! Atlas robottan korkutan şov Ürküten gelişme! Atlas robottan korkutan şov
İhtiyar kick boksçu İhtiyar kick boksçu
Teröristlere toz kondurmadılar Teröristlere toz kondurmadılar
Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin
Tehditler savuran DEAŞ’lı kıskıvrak Tehditler savuran DEAŞ’lı kıskıvrak
Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Gazzeli gençlerden 'Gençlik Gemisi' girişimi Gazzeli gençlerden 'Gençlik Gemisi' girişimi
Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları sürüyor Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları sürüyor
Bu cihazlar beyin tümörü riskini artırıyor: Etkisini 20 yıl sonra gösterecek Bu cihazlar beyin tümörü riskini artırıyor: Etkisini 20 yıl sonra gösterecek
50 kuruş için bekçiyi boğazından bıçakladı 50 kuruş için bekçiyi boğazından bıçakladı
Aranan güzel bulundu   Aranan güzel bulundu  
İran'dan ABD'ye "yaptırımlar kalkmadan müzakere yok" yanıtı İran'dan ABD'ye "yaptırımlar kalkmadan müzakere yok" yanıtı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:17:15 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:31:28

Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası

Yemen hükümetinin verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek petrol sevkiyatını durduran Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni'nin, Abu Dabi'de görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi gizlice ziyaret ettiği iddia edildi.

Yemen hükümetinden bir kaynağa göre, Yemen'in Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Bahseni, pazartesi Yemen hükümetinden bağımsız olarak Abu Dabi'ye giderek görüşmede bulundu.

Bahseni'nin Abu Dabi'yi ziyaretinin, "hükümetin Hadramevt için verdiği sözleri yerine getirmediği" iddiasıyla bölgeden yapılan ham petrol sevkiyatının Hadramevt valiliğince durdurulmasından 5 gün sonra gelmesi ise dikkati çekti.

Bahseni'nin ziyaretinin, daha önce geçici başkent Aden'de olduğu gibi Hadramevt'te de hükümet ile Güney Geçiş Konseyi güçleri arasında yeni bir kriz çıkarmak üzere BAE ile iş birliği yapma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Bahseni, cumartesi bölgeden yapılan petrol sevkiyatının, "2. Askeri Bölge personelinin 4 aydır verilmeyen maaşlarının ödenmesi, Hadramevt'e petrol gelirinden payına düşen ödemenin yapılması, elektrik santrali ve petrol ürünlerinin faturasının ödenmesi" şeklindeki taleplerinin gözardı edilmesi nedeniyle olduğunu dile getirmişti.

Yemen'in güneydoğusundaki Hadramevt vilayetine bağlı Mukalla kentinde bulunan Uluslararası Reyyan Havalimanı, Hadramevt, Şebve, Sokotra ve El-Mehra gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin vilayetler için "can damarı" niteliği taşıyor.

Ülkenin petrol ve yer altı kaynakları bakımından en önemli illeri arasındaki Hadramevt'te bulunan petrol sahalarında, Yemen Milli Petrol Şirketi "PetroMasila"nın yanı sıra birçok şirket faaliyet gösteriyor.

HUSİLERLE SAVAŞ SÜRERKEN GÜNEYDE AYRILIKÇI OLUŞUM

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, ağustosta söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ