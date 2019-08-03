Güzellik kriterleri değişti

İLK KEZ UYGULANIYOR

Miss Venezuela güzellik yarışmasında, alışılmışın dışında bir uygulamaya geçiliyor. Bugüne dek 7 kainat, 6 dünya güzeli çıkaran ülkede, artık yarışmacıların vücut ölçüleri gizli tutulacak. Dönüm noktası niteliğindeki bu kararla, bir kadının vücudunun nasıl görünmesi gerektiği konusunda ideal şekilcilikle mücadele etmeyi umduklarını belirten eski Venezuela Güzeli ve organizasyon sözcüsü Gabriela Isler, “Bir kadının güzelliği 90-60-90 değildir. Hiçbirinin yeteneği bununla ölçülemez” dedi.