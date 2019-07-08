Güvenlik güçleri firari hainlerin peşinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski Yüzbaşı Burkay Karatepe, “suikast timi”nin tek firari ismi olarak aranıyor.

İZLERİ ESKİŞEHİR'DE

Muğla Emniyet Müdürlüğü’nce kurulan özel ekip tarafından aranan Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyerek Marmaris'ten İzmir'e kaçtığı, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiği tespit edildi. Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığı belirlenen firari Burkay Karatepe, yurtdışına kaçmış olma ihtimaline karşı kırmızı bültenle aranıyor.