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11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:24:05

'Güvenli bölge kararı önemli bir adım'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yle sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduğunu söyledi. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak güvenlik endişelerimizi ele alan ve sürdürülebilir güvenlik mekanizması kurulması için ABD ve Türkiye arasında yapılan önemli ilerlemelerden memnuniyet duydum. 

BARIŞ VE GÜVENLİK 

Güvenli bölgenin kurulması, barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım” değerlendirmesinde bulundu. 

HAREKAT MERKEZİ 

ABD heyetiyle Ankara'da yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı. 

İKİ YÜZLÜLÜĞE DEVAM 

Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye ile ABD'nin mutabakata varmasından dolayı duyduğu memnuniyeti açıklarken, öteyandan ülkesi terör örgütü PKK/PYD'yi silahlandırmaya ve lojistik destek vermeye devam ediyor. ABD'nin, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK işgal sahasına askeri ve lojistik sevkiyatı önceki gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Geçtiğimiz hafta 300 araçlık bir konvoyla yardım gönderen ABD son olarak 70 TIR'dan oluşan konvoyla teröristlere zırhlı araçlar ve iş makineleri gönderdi. 

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