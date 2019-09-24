  • Bist 100
    100021
  • Dolar
    5,7220
  • Euro
    6,2988
  • Altın
    280,5250
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Guterres'ten 'doğa kızgın ve intikamını alıyor' uyarısı Guterres'ten 'doğa kızgın ve intikamını alıyor' uyarısı
Deprem değil Ekrem riski! Kılıf 'depreme dayanıksız’lık Deprem değil Ekrem riski! Kılıf 'depreme dayanıksız’lık
Almanya Başbakanı Merkel: Sanayileşmiş ülkeler küresel ısınmanın ana sebebidir Almanya Başbakanı Merkel: Sanayileşmiş ülkeler küresel ısınmanın ana sebebidir
Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı
Yine neyin peşindesiniz? Yine neyin peşindesiniz?
Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı
Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek
Orman karşıtları çalışıyor Orman karşıtları çalışıyor
'Kral’ formasına kavuştu 'Kral’ formasına kavuştu
'İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek' 'İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek'
Fransa, Almanya ve İngiltere, Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu Fransa, Almanya ve İngiltere, Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu
Ayrılık sonrası ilk görüntü Ayrılık sonrası ilk görüntü
Yanal’ın kozu: Muriç-Kruse Yanal’ın kozu: Muriç-Kruse
Hangarda 2 gün Hangarda 2 gün
Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
Nostaljik buluşma Nostaljik buluşma
Derbi alarmı Derbi alarmı
NewYork'ta müzik kampında NewYork'ta müzik kampında
Altun'dan babasının anısına okul Altun'dan babasının anısına okul
Hamilelik unutkanlık yaptı Hamilelik unutkanlık yaptı
TEKNOFEST'te Payitaht rüzgârı TEKNOFEST'te Payitaht rüzgârı
Trump'tan Keşmir konusunda ara buluculuğa yeşil ışık Trump'tan Keşmir konusunda ara buluculuğa yeşil ışık
Gizlice evlendi Gizlice evlendi
Çavuşoğlu Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı Çavuşoğlu Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 00:49:29 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 00:50:49

Guterres'ten 'doğa kızgın ve intikamını alıyor' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Doğa kızgın ve doğayı kandırabileceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü doğa her zaman intikamını alır." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine seslenen Genel Sekreter Antonio Guterres, doğanın öfkeli bir şekilde intikam aldığını söyledi.

Son 5 yılın "en sıcak yıllar" olarak kayda geçtiğine dikkati çeken Guterres, "Isınan dünyamız artık 'yeter' çığlığı atıyor. Acilen yaşam biçimimizi değiştirmezsek, yaşamlarımızı tehlikeye atacağız." uyarısında bulundu.

Deniz ve okyanus seviyelerinin yükseldiğine, buzulların eridiğine, kuraklığın yayıldığına ve ormanların yandığına vurgu yapan Guterres, çöllerin genişlediğini ve suya erişimin giderek zorlaştığını söyledi.

"KRİZE BİZ NEDEN OLDUK, ÇÖZÜMÜ DE BİZ ÜRETMELİYİZ"

Guterres, "Doğa kızgın ve doğayı kandırabileceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü doğa her zaman intikamını alır." ifadesini kullandı.

Doğayla müzakere yapılamayacağının altını çizen Guterres, "Benim neslim gezegeni koruma sorumluluğunu yerine getiremedi, bunun değişmesi gerek. İklim krizine karşı mücadeleyi kaybediyoruz ama kazanmak da mümkün. Bu krize biz neden olduk ve çözümü de yine biz üretmeliyiz." diye konuştu.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar, küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ