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22 Ağustos 2019 Perşembe 17:17:56 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:18:47

Guterres Cammu Keşmir için diyalog önerisini yineledi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres diyaloğun güçlü bir destekçisidir." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddeyi kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimin diyalog yoluyla giderilmesi önerisini yinelediği bildirildi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'de bir gazetecinin Guterres'in Hindistan ve Pakistan'a Cammu Keşmir konusunda görüşmeleri yönünde baskı yapıp yapmadığıyla ilgili sorusu üzerine, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres diyaloğun güçlü bir destekçisidir." dedi.

Dujarric, BM'nin Cammu Keşmir konusunda BM Sözleşmesi ve Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldığına işaret ederek, BM Genel Sekreterinin, gerilimin ortadan kaldırılması konusunda Cammu Keşmir'in nihai statüsünün BM Sözleşmesi doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini beyan eden Pakistan ve Hindistan arasındaki 1972 tarihli Simla Anlaşması'nı hatırlattığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Bu sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir." ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, Cammu Keşmir'deki gelişmeleri endişeyle yakından izlediği, Hindistan ve Pakistan'a maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulunduğu, ayrıca BM'nin Cammu Keşmir konusunda BM Sözleşmesi ve Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldığını dile getirdiği kaydedilmişti.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(AA)

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