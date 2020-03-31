Gürcistan’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100’ü geçti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor.

Gürcistan hükümeti tarafından koronavirüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs teşhisi konan kişi sayısının 103'e ulaştığı aktarıldı. Hükümet, 5 bin 114 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğunu duyururken, 263 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 20 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Gürcistan hükümeti koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugün itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İHA