21 Mart 2020 Cumartesi 15:45:35 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:46:13
Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.
Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.
Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.
(AA)
- İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti
- İran’dan dünyayı sarsan corona virüsü açıklaması geldi! Corona virüsü tedavisinde kullanılacak ilaç piyasaya sürülüyor
- Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
- İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı bin 326'ya çıktı
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı