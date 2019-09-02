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02 Eylül 2019 Pazartesi 10:52:10 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:54:52

Gurbetçi Türk'ten Fransız polisine tarih dersi

İnternette yer alan bir görüntüde Fransız bir polisin trafikte durdurduğu Türk sürücüye hakaret ettiği görüldü. Adama "Türkler temiz değil" diyen polis, parfümün neden üretildiğini duyduğunda ise sürücüye zorla kelepçe takıp polis merkezine götürmeye kalktı.

Fransa'da yaşayan gurbetçi bir Türk ile onu trafikte durduran polis arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya damga vurdu. Gurbetçi Türk, yaptığı işe ve temizlik konusunda Türklere hakaret eden polise tarihi bir ders verdi.

Fransız bir polisle, Türk sürücü arasında trafikte yaşanan tartışma Fransızların Türk düşmanlığını gözler önüne serdi. Buna göre; kebapçı olduğunu söyleyen Türk sürücü kibarlık yapıp polisi dükkanına yemek yemeye davet ediyor. Ancak Türklerin temiz olmadığını söyleyen polis daveti küstah bir dille reddediyor.

GERÇEKLERİ DUYMAK ZORUNA GİTTİ

Sakinliğini koruyan Türk sürücü polisin kışkırtmalarına dayanamayıp parfümün Fransızların banyo yapmayı sevmediği ve kötü kokmamak için ürettiklerini söylüyor. Gerçekleri hazmedemeyen Fransız polis ise sürücüyü tutuklamaya kalkıyor...

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