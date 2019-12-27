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27 Aralık 2019 Cuma 15:52:34 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 15:56:03

Güney Kore'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı

Güney Kore, ABD ile Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinde geçici bir anlaşmaya varılması çağrısı yaptı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma görüşmelerinde geçici bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Kim, başkent Seul'de basına yaptığı açıklamada, "Durumun kötüye gitmesini önlemek ve müzakerelerin ivme kazanmasını sağlamak için nihai bir anlaşmaya basamak taşı olarak geçici bir anlaşmaya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore ile ABD arasında durma noktasına gelen barış sürecini ileriye taşımak için yaratıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Kim, Güney Kore hükümetinin, Çin ve Rusya'nın, 17 Aralık'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Kuzey Kore ile ilgili sunduğu tasarıyı dikkate aldığını belirtti.

Güney Kore ile Kuzey Kore sınırındaki demir yolu hattının yeniden birleştirilmesi ve modernize edilmesine ilişkin Koreler arası projenin kaldığı yerden devam etmesini arzu ettiklerini söyleyen Kim, diğer yandan, bölgeyi uluslararası bir barış bölgesine dönüştürmenin ilk adımı olarak, Koreler arasındaki Askerden Arındırılmış Bölgede (DMZ) Pyongyang ile ortak denetim yapılması talebinde bulunacaklarını iletti. 

Kim, "Bu araştırma, DMZ'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne girmesinde temel veri olarak kullanılacak." dedi.

Çin ve Rusya, BMGK'den Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını istemişti

Çin ve Rusya tarafından 17 Aralık'ta BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısında, Kuzey Kore'nin Eylül 2017'den beri nükleer deneme ve orta menzilli ve kıtalararası füze denemelerinden kaçındığı anımsatılmıştı.

Ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğine işaret edilen tasarıda, bu kapsamda uluslararası bazı yaptırımların kaldırılması teklif edilmişti.

ABD ve Kuzey Kore arasında karşılıklı güven tesis etmek ve diyalog kurmak için gösterilen çabalara ve müzakerelere destek verilen tasarıda, demir yolu ve kara yolu projelerinin yaptırımlardan muaf tutulması teklif edilmişti.

Tasarıda, Kore Yarımadası'nın diyalog yoluyla nükleer silahsızlanması ve gerginliğin azaltılması için BMGK'nin daimi üyesi beş ülke ve Kuzey Kore arasında (P5+1) ya da benzer formatta çok taraflı müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiği vurgulanmıştı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında ekimde İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

AA

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