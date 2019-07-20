Güney Kore'de korkunç eylem

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Kim soyadlı Güney Kore vatandaşı, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği önüne park ettiği aracın içinde kendini ateşe verdi.

'NEFRET EDİYORUM'

Kim'in kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanırken, yaşlı adamın daha önce bir yakınını arayarak Japonya’ya duyduğu nefret sebebiyle kendisini kurban edeceğini söylediği belirtildi. Kim’in ailesi ise yaptığı açıklamada, yaşlı adamın kayınpederinin Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında zorla çalıştırıldığını açıkladı. Öte yandan, eylemin iki ülke arasında anlaşmazlıkların yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.