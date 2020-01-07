Güney Kore lideri Kuzey Kore liderini ülkesine davet etti

  • Bist 100
    112692
  • Dolar
    5,9744
  • Euro
    6,6782
  • Altın
    301,1620
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'da asılan "Kırmızı Bayrak" yas ve intikam anlamına geliyor İran'da asılan "Kırmızı Bayrak" yas ve intikam anlamına geliyor
Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Teklifler aldım ama Beşiktaş benim için başka bir duygu Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Teklifler aldım ama Beşiktaş benim için başka bir duygu
Goosebumps: Canavar Firarda konusu ne? Canavarlar Firarda oyuncuları kim? Goosebumps: Canavar Firarda konusu ne? Canavarlar Firarda oyuncuları kim?
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Ozan Tufan: 29. şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız Ozan Tufan: 29. şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız
Berfin'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşının cezası belli oldu Berfin'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşının cezası belli oldu
Berfin'in suratına kezzap atan sanığa 12 yıl 18 ay! Berfin'in suratına kezzap atan sanığa 12 yıl 18 ay!
Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'dan Khalili ile anlaşmaya vardı Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'dan Khalili ile anlaşmaya vardı
Sony'den elektrikli otomobil sürprizi Sony'den elektrikli otomobil sürprizi
Emniyet'ten CHP'li vekile MOBESE görüntülü kapak! Emniyet'ten CHP'li vekile MOBESE görüntülü kapak!
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan flaş transfer açıklaması: Galatasaray'dan 1 lira bile almayacak Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan flaş transfer açıklaması: Galatasaray'dan 1 lira bile almayacak
Emniyet'ten CHP'li vekile MOBESE görüntülü kapak! Emniyet'ten CHP'li vekile MOBESE görüntülü kapak!
Manchester United izleme heyeti 2 Türk yıldız için geldi Manchester United izleme heyeti 2 Türk yıldız için geldi
Esed, Rusya ve İran'ın İdlib'teki saldırıları nedeniyle 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti Esed, Rusya ve İran'ın İdlib'teki saldırıları nedeniyle 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Türkiye, ABD-İran krizinde kaos ortamına çekilmek isteniyor Türkiye, ABD-İran krizinde kaos ortamına çekilmek isteniyor
Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'dan ayrılıyor! Portekizli yıldız Süper Lig'de kalacak Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'dan ayrılıyor! Portekizli yıldız Süper Lig'de kalacak
Arda Turan'dan son dakika transfer açıklaması: Hep mücadele ettim, yine öyle olacak! Arda Turan'dan son dakika transfer açıklaması: Hep mücadele ettim, yine öyle olacak!
Yunanistan, Türk amirali Cihat Yaycı'yı izliyor! Yunanistan, Türk amirali Cihat Yaycı'yı izliyor!
AB'nin 'en başarılı' diplomasi hamlesi 'nükleer anlaşma' hüsranla sonuçlandı AB'nin 'en başarılı' diplomasi hamlesi 'nükleer anlaşma' hüsranla sonuçlandı
Malezya'dan ABD-İran krizi çıkışı: Müslüman ülkeler artık güvende değil Malezya'dan ABD-İran krizi çıkışı: Müslüman ülkeler artık güvende değil
Henry Onyekuru: Galatasaray'da tekrar uçuşa geçeceğim Henry Onyekuru: Galatasaray'da tekrar uçuşa geçeceğim
Galatasaray'da Martin Linnes'in performansı şaşkınlık yarattı Galatasaray'da Martin Linnes'in performansı şaşkınlık yarattı
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina çöktü Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina çöktü
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları açıklandı mı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ocak 2020 Salı 11:56:01 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:57:39

Güney Kore lideri Kuzey Kore liderini ülkesine davet etti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'u, ülkesine davet etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ulusal bir televizyondan yaptığı yeni yıl konuşmasında, Kuzey Kore liderinin Güney Kore'yi ziyaret etme sözünü bu yıl yerine getirmesini umduğunu belirterek, "Güney ve Kuzey, Başkan Kim Jong-un'un ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için birlikte çalışmalı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında uzun süredir dondurulmuş ilişkilere, Koreliler için son verme çağrısında bulunan Moon, hükümetinin Koreler arası ekonomik faaliyetlere devam etme taahhüdünü teyit etti.

Moon, Kuzey Kore'ye, Seul yönetiminin ikili diyaloğu sürdürme çabalarına yanıt vermesi çağrısında bulunarak, "Tekrar tekrar görüşmek ve aralıksız diyalog kurmak için bir isteğim var." dedi.

Koreler arası ilişkilerde bir iyileşmenin nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağının altını çizen Moon, Pyongyang yönetimini, Washington ile nükleer müzakerelere zarar verebilecek askeri gösteriler ve tehditlerden kaçınmaya çağırdı.

Moon ve Kim, 2018'in nisan ve mayısında iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde, geçen yıl da eylülde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, şubattan bu yana aksayarak sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, geçen yıl 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve yarıda kesilmiş ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İsveç'te ekim ayında yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, ABD'nin "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiği için kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış ve ABD'nin yaptırımlar konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

Sürenin dolması üzerine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, ABD'yi kendilerini oyalamakla suçlayarak dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ