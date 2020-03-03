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03 Mart 2020 Salı 12:06:22 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:09:02

Güney Kore, koronavirüse karşı "savaş" başlattı

Çin'de ilk kez ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, haftalık kabine toplantısında, Daegu kenti ve Kuzey Gyeongsang eyaletindeki vakaların hızla artmasından dolayı ülkesinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı "savaş" başlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, karantina hazırlıklarına ilaveten Covid-19 salgınıyla mücadeleyi artırma ve ekonomiyle ilgili önlemler için tüm devlet kurumlarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Moon, virüsle mücadele çerçevesinde doğrudan veya dolaylı fonlara 25 milyar dolar daha ekleyeceklerini duyurdu.

Covid-19 salgını nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de 4 bin 812 vaka tespit edildi.

90 BİNDEN FAZLA KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 90 binden fazla kişiye bulaştı.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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