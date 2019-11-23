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23 Kasım 2019 Cumartesi 16:04:31 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 16:09:32

Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama

Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları, gelecek ay Çin'de düzenlenecek "Çin-Japonya-Güney Kore üçlü zirvesi" çerçevesinde, iki ülke lideri arasında bir görüşme sağlanması konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ve Kyodo ajanslarının haberine göre, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'nın Nagoya kentinde bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Japon mevkidaşı Motegi Toshimitsu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından, basının sorularını yanıtlayan Kang, gelecek ay Siçuan eyaletinde düzenlenmesi planlanan üçlü zirve marjında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında bir görüşme sağlanması için Motegi ile anlaştıklarını bildirdi.

Kang, "Bu konu, (Motegi ile) görüşmemizde gündeme geldi ve (Moon ve Abe arasında) zirveyi mümkün kılmak için birbirimizle koordinasyon içinde olmak konusunda mutabık kaldık." dedi.

"Zirve, liderlerin birebir görüşmeleri için iyi bir fırsat olacak"

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Motegi ve Kang, Çin'in Siçuan eyaletine bağlı Çengdu şehrinde gelecek ay düzenlenecek, Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın da katılacağı üçlü zirvenin, liderlerinin birebir görüşmeleri için iyi bir fırsat olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Motegi ve Kang'ın görüşmede, Güney Kore'nin Japonya ile istihbarat anlaşmasını uzatmama kararını askıya alması ve Güney Kore mahkemesinin Japon şirketlerini 1910-1945'teki sömürgecilik döneminde zorla çalıştırılan işçiler için tazminat ödemeye mahkum etmesi gibi konuları ele aldığı aktarıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de ağustosta yapılan üçlü görüşmede, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bir araya gelmiş ve ülkeleri arasında üçlü iş birliğine gerek duyulduğu konusunda mutabık kalmıştı.

Güney Kore'den, istihbarat paylaşımını sürdürme kararı 

Güney Kore Devlet Başkanlığından dün yapılan açıklamada, iki ülke arasında 11 saat süren müzakerelerin ardından, Japonya ile Ekim 2016'da imzalanan ve süresi bugün dolan istihbarat paylaşımı anlaşmasının uzatmama kararından vazgeçildiği bildirilmişti.

Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun da görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde tarafların farklılıklarını azalttığını kaydetmiş ve Seul yönetiminin Japonya'nın Güney Kore'ye bazı ürünlerin ihracatına getirdiği kısıtlamalara yönelik Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) sundukları şikayeti şimdilik geri çekeceğini ifade etmişti.

Ticaret ilişkilerinin bozulması

İki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin Kasım 2018'de Japon şirketlerini 1910-1945'teki sömürgecilik döneminde zorla çalıştırılan işçiler için tazminat ödemeye mahkum etmesi üzerine son yılların en kötü seviyesine gerilemişti.

İki ülke arasındaki gerilim, Japonya'nın temmuzda Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan kilit öneme sahip maddelere daha sıkı ihracat kontrolü getirmesiyle tırmanmıştı. Japonya, 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını da açıklamıştı. 

Seul yönetimi de buna karşılık, iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını bildirmiş, son olarak da Japonya'yı "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkarmıştı.

AA

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