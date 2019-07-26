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26 Temmuz 2019 Cuma 14:18:04 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:28:31

Güney Kore ABD ile planladığı tatbikatlarda değişiklik yapmayacak

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore tarafından dün fırlatılan füzelerin Güney Kore'ye yönelik bir "uyarı" olduğuna ilişkin haberlere rağmen, ABD ile planlanan ortak askeri tatbikatlarda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore medyasının, ülkenin "yeni taktik güdümlü silahını" ateşlemesinin Güney Kore'ye karşı "açık bir uyarı" olduğunu  belirtmesinin ardından, Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Seul ve Washington'ın, planlanan ortak askeri tatbikatlarına devam edeceğini belirtti.      

Açıklamada, Kuzey Kore medyasında çıkan söz konusu haberlere ilişkin, resmi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.      

Devlet Başkanlığından bir yetkili, müttefiklerin askeri tatbikatlarının yeniden gözden geçirilmesi ihtimali hakkındaki soruya, "Hiçbir şeyin değişmediği biliniyor." yanıtını verdi.      

 - Ultramodern saldırı silahları      

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ordusunun dün sabah Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurmasının ardından, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada, ülkenin dün "yeni taktik güdümlü silahını" ateşlediği belirtilmişti.      

Açıklamada, ateşlenen silahlarla, Güney Kore'ye ultramodern saldırı silahları getirerek ve "tekrarlanan uyarılara rağmen askeri bir tatbikat düzenleme" konusunda ısrarcı olarak, Güney Kore ordusunda "savaş kışkırtıcılığı yapanlara açık bir uyarı" göndermenin amaçlandığı ifade edilmişti.      

Basında, ABD ile Güney Kore'nin "19-2 Dong Maeng" isimli askeri tatbikatı, gelecek ay gerçekleştirmeyi planladığı haberleri yer almıştı.      

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, söz konusu tatbikata atıfta bulunarak, tatbikatın yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini ifade etmişti.      
- Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze ateşlediğini duyurmuştu      

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti kıyısından sabah iki kısa menzilli füze ateşlendiği belirtilmişti.

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de fırlatıldığının bildirildiği açıklamada, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanan füzelerden birinin 430 kilometre, diğerinin de 690 kilometre yol katettiği kaydedilmişti.
      
Güney Kore Devlet Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, kesin olmamakla, ateşlenen füzelerin "yeni bir tür kısa menzilli balistik füze" olduğu sonucuna vardığı ve ABD ile ortak inceleme sonrası nihai değerlendirme yapmayı planladığı aktarılmıştı.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin, Trump ve Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.      

(AA)

 

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