Güney Kore 2 Kuzey Koreliyi sınır dışı etti
Güney Kore, 16 balıkçıyı öldüren Kuzey Koreli iki kişinin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, cumartesi günü ülkenin güney sınırında bir gemide bulunan iki Kuzey Korelinin, 16 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkması üzerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Yapılan soruşturmada Kuzey Korelilerin söz konusu 16 kişiyi bir balıkçı teknesinde öldürdüğünün, daha sonra Güney Kore'ye kaçtıklarının tespit edildiği belirtildi.
Bakanlık sözcüsü Lee Sang-min, sınır dışı edilenlerin Kuzey Koreli yetkililere teslim edildiğini söyledi.
AA
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