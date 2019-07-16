Güney Kıbrıs, KKTC'nin 'hidrokarbon' önerisini reddetti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e Doğu Akdeniz'de sondaj ve doğalgaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret kararı geldi.

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor. Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde komite oluşturulmasını, Avrupa Birliği'nin (AB) de gözlemci olarak yer almasını içeriyordu.

(İHA)