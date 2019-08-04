04 Ağustos 2019 Pazar 15:53:01 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:39:39
Güney Kıbrıs'ta turistler gece kulubü çıkışında yumruklaştı
Güney Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence bölgesi Ayia Napa'da, turistler başlayan tartışmayı sokağa taşıdı. Tartışma kavgaya dönüştü, yumruklar konuştu.
Gece kulübü çıkışında yaşanan kavgayı bölgede bulunan bir vatandaş görüntüledi. Görüntülerde, iki kişinin önce tartıştığı, araya bir kadının girdiği görülüyor. Daha sonra tartışmaya başkaları da dâhil oluyor. Tartışma bir müddet sonra yumruklaşmaya dönüşüyor. Yumruklaşma sırasında, bir turist, iki kişiyi yere seriyor. Birinin ayağa kalktığı, diğerinin ise yerden kalkamadığı görülüyor.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Güney Kıbrıs'ta turistler gece kulubü çıkışında yumruklaştı
- ABD’deki AVM saldırısının arkasındaki gerçek ortaya çıktı: Yeni Zelanda'daki camii saldırısından ilham aldım
- Macaristan azalan nüfusunu artırabilmek için kesenin ağzını açtı
- Son Dakika: İran bir yabancı gemiye daha el koydu
- NASA'dan mankenliğe! Hem güzel hem akıllı