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23 Ağustos 2019 Cuma 08:42:04 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:58:37

Güney Geçiş Konseyi Heyeti, Cidde'den sonuçsuz ayrıldı

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Heyeti, Yemen hükümetiyle Cidde'de düzenlenen görüşmelerden sonuçsuz ayrıldı.

Hükümete bağlı adını vermek istemeyen bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgide, Konsey Başkanı Aydarus ez-Zubeydi beraberindeki heyetle Cidde'den Aden'e döndüğü belirtildi. 

Heyetin geri dönüşünün görüşmelerin başarısız olduğunun bir işareti olduğunu dile getiren kaynak, Yemen hükümetinin Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesi talebini yerine getirmediğine dikkati çekti. 

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Geçiş Konseyi Heyeti, Suudi Arabistan'ın talebiyle Aden'deki gelişmeleri Yemen hükümetiyle görüşmek hedefiyle salı günü Cidde'ye gelmişti.

Aynı gün Konseye bağlı Hizam Emni güçleri Ebyen vilayeti merkezine yakın Kud kentindeki hükümete bağlı askeri polis merkezini yoğun çatışmaların ardından ele geçirmişti. 

Ne olmuştu?

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu önceki gün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayından ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

AA

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