Gündeme bomba gibi düşen iddia! Türkiye, doğal gaz transferi için İsrail ile müzakereye hazır
Avrupa'ya doğal gaz transferi için Türkiye'nin müzakerelere hazır olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İsrail resmi radyosunda yayımlanan habere göre, Türkiye'nin Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddialar arasında yer aldı.
İsrail radyosunun İbranice ve Arapça internet sitelerindeki habere göre, Türkiye'nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için Tel Aviv yönetimi ile müzakerelere hazır olduğu yönünde mesajın, Türkiye'nin Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili tarafından iletildiği öne sürüldü.
İddia edilen konuya ilişkin haberi ileten sözde üst düzey yetkilinin ise, "Türkiye'nin, İsrail'de istikrarlı bir hükümet kurulup yeni enerji bakanının atanmasını beklediğinin ifade edildiği" iddiası yer aldı.
Haberde söz konusu mesajın, İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Roey Gilad üzerinden Tel Aviv'e ulaştırıldığı bilgisi verildi.
(AA)
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