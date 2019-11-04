'Guaido'yu ülke dışına kaçırdım'

Venezuela istihbaratı, ülkede ve Kolombiya'da cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve haraç gibi suçlamalarla aranan, hükümet karşıtı paramiliter grup Los Rastrojos'un elebaşılarından Argenis Vaca'yı yakaladı. Operasyonda farklı türlerde silahların yanında uyuşturucu da ele geçirildiği açıklandı.

KOLOMBİYA'YA GEÇİRDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, elebaşı Vaca’nın, ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD kuklası Juan Guaido’nun, şubat ayında Venezuela’dan kaçak yollarla Kolombiya'ya geçmesine yardımda bulunduğunu itiraf ettiğini söyledi.

SINIRDA FOTOĞRAF

Guaido Kolombiya’da, Maduro hükümetini devirmek için hazırlık yapan ABD’li yetkililerle görüşmüş ve bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret ederek Venezuela'ya dönmüştü. Guaido’nun geçen eylül ayında, elebaşı Vaca’yla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.