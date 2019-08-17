'Grönland'ı satmıyoruz'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland Adası’nı satın almak istediği iddia edildi. Grönland Dışişleri Bakanı ise “İşe açığız ancak satılık değiliz” açıklamasını yaptı.
STRATEJİK KONUMU ÖNEMLİ
ABD'nin köklü medya kuruluşlarından Wall Street Journal gazetesi, ortalığı karıştıran bir habere imza attı. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray'da etkinliğe katılan konuklardan birinin, Grönland'a her yıl aktarılan 500 milyon dolarlık kaynağın güçlükle bulunduğnu söylemesi Donald Trump'ı harekete geçirdi. Doğal kaynaklar ve stratejik konumu nedeniyle ABD başkanının adayı satın almak istediği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger, adanın ticari faaliyetlere açık olduğunu fakat satılık olmadığını söyledi.
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