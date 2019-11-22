Grammy'de Obama sürprizi

'EN İYİ SÖZEL ALBÜM' ADAYI

Önceki gün açıklanan 62. Grammy Ödülleri için Obama, çok ses getiren anı kitabı Becoming’in sesli kitabıyla, 'En İyi Sözel Albüm' dalında aday gösterildi. Bu Michelle Obama’nın ilk Grammy adaylığı oldu. Daha önce eşi Barack Obama aynı kategoride iki kez ödül kazanmıştı. Eski First Lady’nin kitabı Kasım 2018’de yayınlanmış, çıkar çıkmaz, bir haftada 1.4 milyon satmıştı.