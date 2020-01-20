Gözler Rusya'ya çevrildi! Putin adımı attı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, politika sistemindeki sürpriz değişiklik planını duyurduktan 1 hafta sonra Anayasal reformları içeren paketi parlamentoya sundu.
Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anayasal reformları içeren paketi parlamentoya sundu.
Putin, gelecek dönemde Rusya'nın genel siyasi sistemini değiştirmeye yönelik sinyalleri 15 Ocak'ta Federal Mecliste yaptığı konuşmada vermişti. Ardından ise, Dmitriy Medvedev başkanlığındaki hükümet, sistem değişikliğinin önünü açmak için sürpriz bir şekilde istifa kararı almıştı.
Mevcut sistemde devlet başkanı, başbakanı parlamentonun alt kanadı Duma'nın onayıyla atıyor. Duma, başbakan yardımcıları ve kabine üyelerini de başbakanın önerisiyle görevden azledebiliyor. Putin'in önerdiği değişiklikle, devlet başkanı, başbakan, başbakan yardımcıları ve icracı bakanları Duma'nın onayından sonra atayabilecek.
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