Gösterilere öncülük eden aktivistlerden Adnan Rüstem Bağdat'ta infaz edildi
Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde öncü aktivistlerinden olan Adnan Rüstem, Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce infaz edildi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilere aktif bir şekilde katılan Rüstem, Bağdat'ın batısındaki Hürriyet Bölgesi'nde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Rüstem, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından Irak Meclisi'ndeki İnsan Hakları Komisyonu yazılı bir açıklama yayımlayarak, faillerin kimliklerinin ortaya çıkartılması için hükümete çağrıda bulundu.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şimdiye kadar 319 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.
AA
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