  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9577
  • Euro
    6,6744
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da gerilim artıyor! UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı Libya'da gerilim artıyor! UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı
ABD tehditlerine karşılık İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ABD tehditlerine karşılık İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
Katar, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı Katar, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı
Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda saat kaçta? Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda saat kaçta?
Mucize Doktor'un evlilik hazırlığındaki Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye lüks bir daire aldı Mucize Doktor'un evlilik hazırlığındaki Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye lüks bir daire aldı
Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi
ABD, Büyükelçiliğini basan İran'a böyle saldırabilir ABD, Büyükelçiliğini basan İran'a böyle saldırabilir
Görüşmede, Trump'ın Abdülmehdi'den ne istediği açıklandı Görüşmede, Trump'ın Abdülmehdi'den ne istediği açıklandı
Başkomutan'dan Mehmetçiklerimize sürpriz: Duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor Başkomutan'dan Mehmetçiklerimize sürpriz: Duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor
Hamaney'den Trump'ın tehdidine cevap: Eğer mantıklı olsaydınız, ki değilsiniz... Hamaney'den Trump'ın tehdidine cevap: Eğer mantıklı olsaydınız, ki değilsiniz...
Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Afganistan'da Taliban militanlarıyla çatışma: 7 güvenlik görevlisi öldü Afganistan'da Taliban militanlarıyla çatışma: 7 güvenlik görevlisi öldü
Hastanede tedavi gören Arda ve Semih'e konser veren Haluk Levent yine gönülleri fethetti Hastanede tedavi gören Arda ve Semih'e konser veren Haluk Levent yine gönülleri fethetti
Ormanya, geçtiğimiz yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı Ormanya, geçtiğimiz yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
Haşdi Şabi: Mesaj yerine ulaştı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin Haşdi Şabi: Mesaj yerine ulaştı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin
Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020? Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020?
TBMM, Libya için olağanüstü toplanıyor TBMM, Libya için olağanüstü toplanıyor
Gusto ne demek? Gusto kelimesi ne anlama geliyor? Gusto ne demek? Gusto kelimesi ne anlama geliyor?
A101'e neler geliyor? A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e neler geliyor? A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yerli süper savaş uçağı geliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yerli süper savaş uçağı geliyor
Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Başkan Erdoğan'ın da veto ettiği Soma'daki termik santral mühürlendi Başkan Erdoğan'ın da veto ettiği Soma'daki termik santral mühürlendi
Talihsiz kadın ehliyetini değiştirmeye gittiğinde evli göründüğünü öğrendi Talihsiz kadın ehliyetini değiştirmeye gittiğinde evli göründüğünü öğrendi
Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ocak 2020 Çarşamba 16:26:26 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 17:56:52

Görüşmede, Trump'ın Abdülmehdi'den ne istediği açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi arasındaki telefon görüşmesi hakkında Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı, Trump Adil Abdülmehdi'den, Irak'taki ABD personeli ve tesislerinin korunmasını istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Abdülmehdi'nin Irak'taki son durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan personelinin ve tesislerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "İki lider bölgesel güvenlik konularını ele aldılar ve Başkan Trump Irak'taki ABD personelinin ve tesislerinin korunması gerektiğinin altını çizdi." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Abdülmehdi ile görüşerek İran kaynaklı herhangi bir tehdide karşı ülkedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında kararlı olduklarını belirtmişti.

ABD'NİN HİZBULLAH TUGAYLARINA YÖNELİK SALDIRISI

İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine saldırı düzenlemiş, saldırıda 1 Amerikan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını duyurmuştu.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ