Görüntüler El-Bab'dan! Suriye Milli Ordusu yola çıkıyor
El-Bab'dan, Fırat'ın doğusuna doğru hareket etmeye hazırlanan Suriye Milli Ordusu birliklerinin görüntüleri yayınlandı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG-PKK'ya ait terör örgütü hedefleri havadan ve karadan vuruldu. Köyler birbiri ardına terörden arındırılmaya başlandı. O köylerden Resulayn'daki Kişto köyünde terör örgütü YPG-PKK'nın kazdığı bir tünel ortaya çıkarıldı.
Tünel yaklaşık 4 metre derinlikte , girişi beton duvarlarla örülmüş. Daha bönce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri uygulayan YPG-PKK tünelleri olası askeri harekatlara karşı gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor. Zeytindalı Harekatında Afrin'in YPG-PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
(DHA)
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