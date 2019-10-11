Görüntüler El-Bab'dan! Suriye Milli Ordusu yola çıkıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG-PKK'ya ait terör örgütü hedefleri havadan ve karadan vuruldu. Köyler birbiri ardına terörden arındırılmaya başlandı. O köylerden Resulayn'daki Kişto köyünde terör örgütü YPG-PKK'nın kazdığı bir tünel ortaya çıkarıldı.

Tünel yaklaşık 4 metre derinlikte , girişi beton duvarlarla örülmüş. Daha bönce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri uygulayan YPG-PKK tünelleri olası askeri harekatlara karşı gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor. Zeytindalı Harekatında Afrin'in YPG-PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

(DHA)