Görgüsüzlükte sınır yok!

Kaputtaki kadın müziğe alkışlarla eşlik etti. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine polis, araç sahibine 680 TL, kadına da 340 TL para cezası kesti.



ALTIN KLOZET REZALETİ

334 karat elmas taşlarla süslenen 1.3 milyon dolarlık lüks klozet, Asyalı güzellik kraliçelerinin de katıldığı bir törenle Dubai’de tanıtıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde sergilenecek olan klozet sosyal medyada büyük tepki çekti. "Utanç verici bir görgüsüzlük" yorumları yapıldı.

Hong Kong'lu bir şirketin hazırladığı altın klozet, 40 bin 815 elmas taneciğiyle bezeli. Bu elmasların toplamı 334 karata denk geliyor. Elmaslar, klozetin kurşun geçirmez kapağının içine yerleştirildi. Altın klozet, 'Dünyanın en lüks tuvaleti' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



